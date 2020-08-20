У ЄС вимагають покарати винних в можливому отруєнні Навального

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах Жозеп Боррель вимагає притягнути винних до відповідальності, якщо інформація про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального підтвердиться. Він побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання.

Про це Жозеп Боррель написав у своєму Twitter.

"Стурбований чути про ймовірне отруєння Олексія Навального. Якщо це буде підтверджено, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - написав дипломат.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з можливим отруєнням.

Пізніше його речниця Ярмиш повідомила, що Навальний впав у кому.

Як повідомляло РБК-Україна, в Литві висловили стурбованість щодо можливого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.