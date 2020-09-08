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В ЄС не пов'язують отруєння Навального із зупинкою будівництва "Північного потоку-2", - Меркель

Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Європейському союзі не пов'язують з припиненням будівництва газопроводу "Північний потік-2". Відповідну заяву вона зробила на засіданні фракції ХДС/ХСС в Бундестазі.

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Про це повідомляє DW.

Водночас, Меркель зазначила, що відповідь на отруєння Навального має бути надана на європейському рівні.

Очільниця німецького уряду нагадала також, що реакція на отруєння Сергія Скрипаля була відповіддю більшості країн Європи спільно зі США.

Раніше речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявляв, що Меркель готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Росії на отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер не виключила введення санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Як відомо, Навального отруїли отрутою класу "Новачок". Міжнародне співтовариство вважає, що до нападу міг бути причетний Кремль, а деякі політичні сили в Німеччині виступили за введення санкцій проти "Північного потоку-2".

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