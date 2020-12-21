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ЄС узгодив ціну за вакцину від COVID-19 компанії Pfizer

Понеділок 21 грудня 2020 12:39
ЄС узгодив ціну за вакцину від COVID-19 компанії Pfizer
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Європейський Союз узгодив ціну за вакцину проти коронавірусу розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech. Одна доза буде коштувати 15,5 євро (18,9 долара).

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, ціна контракту на поставку ЄС 300 млн доз препарату декілька нижче тієї, по якій домовилися купувати вакцину влади США.

Очікується, що Європейське агентство лікарських препаратів винесе рішення по вакцину вже в понеділок, 21 грудня. У свою чергу Єврокомісія оголосила, що через 2 дні після цього зможе дозволити використання вакцини в країнах ЄС.

Нагадаємо, вакцина від COVID-19 Pfizer і BioNTech показала 95%-ву ефективність.

Крім того, раніше в американській корпорації Johnson & Johnson заявили, що їх вакцина проти коронавірусу буде коштувати менше ніж 10 доларів.

Також повідомлялося, що Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу.

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