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ЄС не зможе швидко схвалити вакцину від коронавірусу AstraZeneca

Брюссель, Вівторок 29 грудня 2020 15:16
ЄС не зможе швидко схвалити вакцину від коронавірусу AstraZeneca
Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейське управління з лікарських засобів (EMA) не зможе швидко схвалити використання вакцини проти COVID-19, розроблену виробником AstraZeneca і Оксфордським університетом. Швидше за все, вакцина не буде схвалена в січні 2021 року.

Про це сказав заступник виконавчого директора регулятора Ноель Ватіон, передає Reuters.

"Вони ще навіть не подали нам заяву", - заявив Ватіон.

При цьому він додав, що європейські регулятори отримали лише деяку інформацію про вакцину.

"Недостатньо навіть для того, щоб гарантувати умовну маркетингову ліцензію. Нам потрібні додаткові дані про якість вакцини. І після цього компанія повинна офіційно подати заявку", - додав він.

В компанії AstraZeneca заявили, що їх вакцина проти COVID-19 повинна бути ефективною проти нового штаму коронавірусу, і в цей час проводяться дослідження для повного вивчення впливу мутації.

Нагадаємо, у Британії мають намір в січні почати вакцинацію населення від коронавірусу препаратом, розробленим Оксфордським університетом спільно з фармацевтичною компанією AstraZeneca. Вакцинацію препаратом можуть почати вже 4 січня.

Крім того, розробникам британської вакцини від коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників.

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