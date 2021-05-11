У ЄС сьогодні не дійшли згоди щодо запровадження COVID-паспортів

"Європейські міністри закордонних справ зустрілися у вівторок у Брюсселі, щоб обговорити деталі "зеленого сертифіката", який ЄС має намір запровадити в червні, проте в переговорах між Європейською Комісією, законодавцями ЄС та урядами ЄС ще не досягнуто згоди", - пише агентство.

Перемовини були проведені на тлі відкриття низки країн через падіння рівня зараження коронавірусу напередодні сезону літніх канікул.

Міністр з європейських питань Німеччини Майкл Рот заявив журналістам, що сподівається на розв'язання питання протягом тижнів.

"Це важливо не лише для країн, які залежать від туризму, але для всіх нас: це чіткий сигнал для свободи пересування та мобільності в Європейському Союзі", - сказав Рот у Брюсселі.

"Ми повинні надіслати чіткий сигнал про те, що ми прогресуємо. Це дуже важливо з огляду на літо", - додав він.

Запуск сертифікату вакцинації дозволить вакцинованим, вилікуваним від COVID-19 або особам з негативними результатами тестів, легше пересуватися в межах ЄС, де обмеження пересування вже понад рік негативно впливають на туристичну індустрію.