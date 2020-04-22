ЄС вирішив надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу

Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю допомогу безпрецедентну за обсягом.

"Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС - це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді", - заявив Зеленський.

Пропозицію Єврокомісії надалі мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС. Єврокомісія розраховує на швидке схвалення, з огляду на нагальність проблеми.

"Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року. Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на 8 млрд доларів від МВФ.

При цьому він порівняв кредит МВФ з "кров'ю для організму".