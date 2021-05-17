У ЄС рекомендують збільшити термін зберігання вакцини Pfizer у звичайних холодильниках

Європейське агентство з лікарських засобів рекомендує збільшити час зберігання у звичайних холодильниках вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech з п'яти днів до 31 дня. Мова йде про зберігання невідкритих флаконів.

"Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що рекомендує збільшити час зберігання вакцини проти COVID -19, розробленої Pfizer-BioNTech, з п'яти днів до 31 дня для невідкритого флакона, що зберігається в звичайних холодильниках при температурі від 2 ° C до 8 ° C", - пише агентство.

Зазначається, що до 31 дня дозволяється зберігання вакцини в температурних умовах від 2 ° C до 8 ° C.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисяч доз вакцини Pfizer для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Він повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через "Дію".

Раніше повідомлялося, що нова партія вакцини Pfizer почне прибувати в Україну частинами вже наприкінці травня. Планується, що вже з 24 травня цю партію почнуть розвозити по областях. Тоді й почнеться вакцинація освітян.

Також у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому вакцинація освітян почнеться до початку наступного навчального року.