ЄС рекомендує країнам Європи відкрити кордони для вакцинованих туристів

Європейський Союз рекомендував країнам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників. Однак при цьому туристи також повинні скласти тест при перетині кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України .

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що тимчасові обмеження ЄС не є скасуванням безвізу і стосуються лише туристичних подорожей. В умовах покращення ситуації з коронавірусом у Євросоюзі можуть ухвалити рішення про повернення тієї чи іншої країни (залежно від ситуації з COVID у тій країні) до "зеленого списку".

"МЗС України закликає українських громадян активно вакцинуватися і продовжувати сумлінно дотримуватись протиепідемічних вимог, щоб надалі запобігти погіршенню епідемічної ситуації, яка впливає і на свободу пересування", - заявили у відомстві.