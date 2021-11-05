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ЄС рекомендує країнам Європи відкрити кордони для вакцинованих туристів

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Європа, П'ятниця 05 листопада 2021 15:35
ЄС рекомендує країнам Європи відкрити кордони для вакцинованих туристів Фото: країнам Європи рекомендовано відкривати кордони для туристів із щепленням від COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейський Союз рекомендував країнам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників. Однак при цьому туристи також повинні скласти тест при перетині кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що тимчасові обмеження ЄС не є скасуванням безвізу і стосуються лише туристичних подорожей. В умовах покращення ситуації з коронавірусом у Євросоюзі можуть ухвалити рішення про повернення тієї чи іншої країни (залежно від ситуації з COVID у тій країні) до "зеленого списку".

"МЗС України закликає українських громадян активно вакцинуватися і продовжувати сумлінно дотримуватись протиепідемічних вимог, щоб надалі запобігти погіршенню епідемічної ситуації, яка впливає і на свободу пересування", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, що чергова хвиля коронавірусу набирає обертів і навряд чи завершиться до Нового року.

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