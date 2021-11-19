В ЄС рекомендували застосування COVID-таблеток від Merck і почали оцінку препарату Pfizer

"Комітет з лікарських засобів для людини ЕМА (CHMP) випустив рекомендації щодо застосування препарату Lagevrio (також відомого як "Молнупіравір") для лікування COVID-19", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що препарат може бути використаний для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.

"Lagevrio слід призначати якомога швидше після діагностики COVID - 19 і протягом 5 днів після початку симптомів. Препарат, який випускається у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим в EMA повідомили, що вивчають дані про застосування препарату "Пакловіда", розробленого компанією Pfizer.

"EMA починає цей розгляд для підтримки національних органів, які можуть прийняти рішення про його раннє застосування для лікування COVID-19, наприклад, в умовах надзвичайної ситуації, до отримання дозволу на продаж", - йдеться в повідомленні.