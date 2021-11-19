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В ЄС рекомендували застосування COVID-таблеток від Merck і почали оцінку препарату Pfizer

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П'ятниця 19 листопада 2021 18:09
В ЄС рекомендували застосування COVID-таблеток від Merck і почали оцінку препарату Pfizer Фото: в ЄС рекомендували застосування COVID-таблеток від Merck і почали оцінку препарату Pfizer (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало застосування таблеток від коронавірусу компанії Merck. В той самий час агентство почало оцінку таблеток від компанії Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу EMA.

"Комітет з лікарських засобів для людини ЕМА (CHMP) випустив рекомендації щодо застосування препарату Lagevrio (також відомого як "Молнупіравір") для лікування COVID-19", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що препарат може бути використаний для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.

"Lagevrio слід призначати якомога швидше після діагностики COVID - 19 і протягом 5 днів після початку симптомів. Препарат, який випускається у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим в EMA повідомили, що вивчають дані про застосування препарату "Пакловіда", розробленого компанією Pfizer.

"EMA починає цей розгляд для підтримки національних органів, які можуть прийняти рішення про його раннє застосування для лікування COVID-19, наприклад, в умовах надзвичайної ситуації, до отримання дозволу на продаж", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Pfizer попросив Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволити екстрене використання своїх експериментальних таблеток від коронавірусу.

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