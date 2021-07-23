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В ЄС дозволили використання вакцини Moderna для підлітків

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Амстердам, П'ятниця 23 липня 2021 16:26
В ЄС дозволили використання вакцини Moderna для підлітків Фото: EMA схвалив застосування Moderna для підлітків (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) дозволив застосування вакцини Spikevax (Moderna) для дітей у віці від 12 років. Застосовувати вакцину для дітей можна з тим же дозуванням, що і для дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву EMA.

"Застосування вакцини Spikevax для дітей від 12 до 17 років буде таким же, як для людей віком від 18 років. Вакцина вводиться у вигляді двох ін'єкцій у м'язи плеча з інтервалом в 4 тижні", - зазначили в регуляторі.

За даними EMA, дослідження показали, що побічні ефекти від Spikevax у дітей такі ж, як і у дорослих. До ефектів відносяться - біль та набряк у місці уколу, біль у м'язах та суглобах, втома, головний біль, збільшення лімфовузлів, нудота та жар.

Водночас дослідження показало дуже високу ефективність вакцини у дітей. Зокрема, з 2163 дітей, які отримали вакцину, жоден не заразився коронавірусом, у порівнянні з чотирма з 1073 дітей, які отримали плацебо.

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