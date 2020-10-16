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Відповідальні за отруєння Навального: Німеччина пояснила санкції проти росіян

Автор: РБК-Україна

Російські громадяни, щодо яких ЄС ввів санкції, можуть розглядатися як відповідальні за отруєння Олексія Навального. Це "сигнал" від європейців для Москви.

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Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас.

За його словами, заходи направлені на окремих осіб та установи, "які можуть розглядатися в якості відповідальних за цей злочин".

Маас зазначив, що отруєння Навального "кидає тінь" на відносини Євросоюзу та Росії.

Напередодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія дасть відповідь на нові санкції Євросоюзу, які ввели через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він назвав їх свідомим недружнім кроком ЄС.

Нагадаємо, 15 жовтня Європейський союз запровадив санкції проти Російської Федерації через отруєння Навального. Вони передбачають заборону на в'їзд на територію ЄС і замороження будь-яких фінансових активів у європейських банках.

Крім того, ще одна країна приєднається до санкцій ЄС проти Росії у справі Навального.

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Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяГайко Маас