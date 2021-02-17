В ЄС розповіли, як боротимуться з новими варіантами коронавірусу

Євросоюз має намір активізувати боротьбу з новими варіантами COVID-19. 17 лютого Європейська комісія пообіцяла виділити додаткові кошти для розширення можливостей щодо розв'язання проблеми мутації коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
Більш заразні мутації швидко поширюються по всьому світу, і експерти вважають, що британський варіант, швидше за все, стане більш поширеним на європейському континенті.
Однак більшість держав Європейського Союзу до цього часу майже нічого не зробили для виявлення нових варіантів, оскільки їм бракує можливостей.
ЄС інвестує щонайменше 75 мільйонів євро для розробки спеціалізованих тестів на виявлення варіантів коронавірусу, а також надасть ще 150 мільйонів євро для стимулювання досліджень цих нових штамів, йдеться у заяві голови Єврокомісії.
Брюссель також пообіцяв пришвидшити затвердження законодавчих норм щодо модернізованих вакцин, які ефективні проти нових штамів, та сприяти нарощуванню їхнього виробництва.
Як повідомляло РБК Україна, за словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, в Україні немає обладнання для виявлення нових штамів та мутацій коронавірусу.
Наприкінці січня Центр громадського здоров'я направив зразки до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині, але відповіді досі немає.