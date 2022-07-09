ЄС працює на посиленням контролю за виконанням санкцій проти Росії, - WSJ

Зокрема, обговорюються нові заходи, які можуть закрити лазівки, посилити правозастосування санкцій і поліпшити обмін даними між країнами ЄС.

Найпроблемніша зараз область застосування санкцій в Європі - це виявлення і заморожування активів, що належать потрапили під санкції росіянам, стверджує видання.

В основі проблеми - поділ повноважень між Єврокомісією, яка визначає санкційну політику, і численними національними міністерствами, наглядовими органами і галузевими групами, яким пропонується ці санкції інтерпретувати і застосовувати.

У Євросоюзі немає єдиного правозастосовчого підрозділу, подібного управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, який може штрафувати порушників санкцій всередині країни і за кордоном.

Крім того, повноваження Брюсселя з розслідування порушень обмежені, оскільки влада ЄС "побоюються розгнівати національні уряди", відзначає WSJ.

Євросоюз стверджує, що заморозив активи потрапили під санкції росіян вартістю понад 14 млрд доларів, але чиновники визнають, що можуть багато втрачати, пише WSJ. Складнощі, зокрема, викликають спроби визначити справжніх власників активів, які можуть оформлятися на закордонні компанії і трасти або на родичів.

Зараз влада ЄС, як пише WSJ, працюють над вдосконаленням законодавства і створюють цільові групи для контролю за виконанням санкціями, зазначає видання. Останній, шостий пакет санкцій Євросоюз ввів на початку червня.

Нагадаємо, що Європейський союз почав роботу над новими санкціями проти РФ, які торкнуться, зокрема, російського золота.

Раніше повідомлялося, що ЄС хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.

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