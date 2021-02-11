ЄС просить розробників вакцин вивчити їх вплив на нові мутації COVID

Розробників вакцин, дозволених до застосування у Європейському союзі, просять вивчити, наскільки їх розробки ефективні щодо нових штамів коронавірусу. Таке прохання озвучило Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА).

"Агентство попросило всіх розробників вакцин вивчити, чи захищає їх вакцина від нових варіацій вірусу, наприклад тих, які були виявлені у Великобританії, Південній Африці та Бразилії, і надати відповідні дані", - зазначено в повідомленні ЕМА.

Відомство збирає аналітичні дані для того, щоб визначити, чи потрібно допрацьовувати вакцини після нових мутацій вірусу. В організації розраховують, що комплексне дослідження покаже, якої стратегії слід дотримуватися у випадку з COVID-вакцинами.

На цей час агентство схвалило в Євросоюзі використання трьох вакцин: розробленої компаніями Pfizer і BioNTech вакцини Comirnaty, а також вакцини компаній Moderna й AstraZeneca.