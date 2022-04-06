ЄС продовжить надавати озброєння Україні, - Боррель

За словами Борреля, ЄС підтримуватиме Україну, попри заклики відмовитись від поставок озброєння.

"Висловлювалися думки про те, що найкращим способом закінчити конфлікт у найкоротші терміни стало б припинення постачання зброї Україні, але коли бойові дії завершаться, який буде результат?", - запитав Боррель у депутатів Європарламенту.

За словами верховного представника ЄС, необхідно менше аплодувати й більше озброювати Україну.

"Українці очікують від нас нових постачань озброєнь, і ми робимо це", - додав Боррель.