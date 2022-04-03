ЄС продовжував експортувати зброю в Росію після 2014 року, - розслідування

Згідно з розслідуванням журналістів Investigative Europe, Європейський союз продовжував експортувати озброєння до Росії навіть після того, як країна захопила Донбас й Крим. Частину озброєння ворог може сьогодні використовувати проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Попри ембарго, починаючи з 2014 року, країни ЄС експортували до Росії зброї на 346 млн євро.
Фото: ЄС продовжував експортувати зброю в Росію після 2014 року (https://t.me/spravdi)
"Серед військової техніки можуть бути ракети, бомби, торпеди, гармати та ракети, наземні транспортні засоби та кораблі", - пише пресслужба.
До експорту причетні:
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