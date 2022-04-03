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ЄС продовжував експортувати зброю в Росію після 2014 року, - розслідування

Фото: ЄС продовжував експортувати зброю в Росію після 2014 року (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з розслідуванням журналістів Investigative Europe, Європейський союз продовжував експортувати озброєння до Росії навіть після того, як країна захопила Донбас й Крим. Частину озброєння ворог може сьогодні використовувати проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Попри ембарго, починаючи з 2014 року, країни ЄС експортували до Росії зброї на 346 млн євро.

Фото: ЄС продовжував експортувати зброю в Росію після 2014 року (https://t.me/spravdi)

"Серед військової техніки можуть бути ракети, бомби, торпеди, гармати та ракети, наземні транспортні засоби та кораблі", - пише пресслужба.

До експорту причетні:

  • Франція;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Австрія;
  • Болгарія;
  • Чехія;
  • Хорватія;
  • Фінляндія;
  • Словаччина;
  • Іспанія.

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