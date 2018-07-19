Європейська Рада продовжив санкції проти РФ за анексію Криму

Санкції проти РФ продовжено на рік

Європейська Рада (ЄР) офіційно продовжила санкції проти Росії на рік через анексію Криму. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ради.

"Санкції включають заборону на імпорт продукції з Криму чи Севастополя в ЄС, інвестиції в них і надання туристичних послуг", - йдеться в повідомленні.

Крім того, компаніям, які потрапили під санкції, забороняється експорт певних товарів і технологій в кримські компанії для використання у транспортних, телекомунікаційних та енергетичних секторах. Також пов'язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу та мінеральних ресурсів.

"ЄС, як і раніше твердо прихильна суверенітету і територіальній цілісності України", - зазначено в заялении.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія виступила проти автоматичного продовження санкцій проти Російської Федерації. Італія на саміті ЄС підтвердить свою позицію щодо цього питання.