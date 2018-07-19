Європейська Рада продовжив санкції проти РФ за анексію Криму

Новини Політика 19.07.2018 - 01:01
Фото: президент Європейської Ради Дональд Туск (consilium.europa.eu)
Фото: президент Європейської Ради Дональд Туск (consilium.europa.eu)

Санкції проти РФ продовжено на рік

Європейська Рада (ЄР) офіційно продовжила санкції проти Росії на рік через анексію Криму. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ради.

"Санкції включають заборону на імпорт продукції з Криму чи Севастополя в ЄС, інвестиції в них і надання туристичних послуг", - йдеться в повідомленні.

Крім того, компаніям, які потрапили під санкції, забороняється експорт певних товарів і технологій в кримські компанії для використання у транспортних, телекомунікаційних та енергетичних секторах. Також пов'язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу та мінеральних ресурсів.

"ЄС, як і раніше твердо прихильна суверенітету і територіальній цілісності України", - зазначено в заялении.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія виступила проти автоматичного продовження санкцій проти Російської Федерації. Італія на саміті ЄС підтвердить свою позицію щодо цього питання.

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Теги:  Евросоюз,  Крим,  Санкції,  Санкції проти Росії  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС