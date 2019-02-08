ЄС закликає розслідувати вбивство Хашкаджі

Позиція Євросоюзу щодо справи про вбивство саудівського журналіста залишається незмінною

Европейский союз призывает провести детальное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявила пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Майя Косьянчич, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

По ее словам, позиция Евросоюза по делу об убийстве саудовского журналиста остается неизменной.

"Евросоюз вновь призывает провести детальное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи", - сказала Косьянчич.

Напомним, специальный докладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар заявила, что Саудовская Аравия препятствовала попыткам Турции расследовать обстоятельства гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Калламар заявила, что это убийство было спланированное и совершенное саудовскими должностными лицами.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты Америки в "молчании" в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

РБК-Украина писало, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.