В ЄС закликали Росію взяти відповідальність за вбивство медика на Донбасі

Вбивство військового медика на Донбасі є порушенням Росією мінських домовленостей і мормандского формату переговорів. Європейський союз очікує, що Росія візьме на себе відповідальність за це.

Про це йдеться в заявлениив заяві, опублікованому в Twitter представництва Євросоюзу в Україні.

"Ескалація насильства на Донбасі, в тому числі вбивство військового медика, є порушенням мінських угод, домовленостей саміту в Нормандії і міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

У представництві ЄС наголосили, що "всі сторони повинні виконувати зобов'язання".

Прес-секретар представництва ЄС із закордонних справ і політики безпеки Набіла Массралі звернула увагу на те, що вбитий медик намагався евакуювати тіло загиблого військового, повідомляє Радіо Свобода.

"Необхідно продемонструвати максимальну стриманість, щоб деескалювати ситуацію і відновити повагудо міжнародного гуманітарного права. Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність, використовує свій вплив на збройні угруповання, які підтримує, і повністю виконає свої зобов'язання мінськими угодами", - сказала Массралі.

Нагадаємо, бойовики обстріляли медичну бригаду під час евакуації тіла загиблого військового, незважаючи на попереднє підтвердження режиму "тиші".

За даним фактом прокуратура відкрила справу, кваліфікувавши дії бойовиків як військовий злочин.

До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вбивство медика на Донбасі має ознаки військового злочину.