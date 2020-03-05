ЄС закликав Росію проявити політичну волю для мирного врегулювання на Донбасі

Європейський союз під час засідання Постійної ради ОБСЄ закликав Росію проявити конструктивний підхід та політичну волю у переговорах щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, як це робить Україна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Так, Євросоюз закликав сторони конфлікту у повному обсязі дотримуватися покладених зобов'язань та виконувати мінські домовленості. ЄС звернувся до Росії з закликом вплинути на збройні формування, щоб забезпечити виконання мінських домовленості.

"Ми віддаємо належне українському керівництву за вжитий ним конструктивний підхід та політичну волю до переговорів щодо припинення конфлікту і закликаємо Росію діяти так само", - заявили в ЄС.

Також у Євросоюзі висловили жаль через відсутність домовленостей між сторонами щодо нових ділянок розведення на Донбасі та занепокоєння у зв'язку зі збільшенням випадків порушення режиму припинення вогню поблизу та в межах наявних ділянок.

"У цьому контексті ми в черговий раз закликаємо Росію повернутися до Спільного центру з контролю та координації", - додали в ЄС.

Крім того, від Москви вимагають припинити підживлювати конфлікт на Донбасі шляхом надання фінансової та військової підтримки бойовикам, а також вивести російську техніку та військових з окупованих територій.

Нагадаємо, раніше представник України у ТКГ Леонід Кучма заявив, що суттєвий прогрес на Донбасі неможливий без виконання безпекової складової мінських домовленостей. Він наголосив, що жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки.