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ЄС визнав цифрові COVID-сертифікати Грузії, Молдови та ще двох країн

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 15 листопада, Євросоюз визнав цифрові COVID-сертифікати ще чотирьох країн. Зокрема, Молдови, Грузії, Сербії та Нової Зеландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

"Сьогодні ми вітаємо Грузію, Молдову і Сербію в нашій системі COVID-сертифікатів ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що вже 49 країн і територій на п'яти континентах підключені до електронної системи.

Рішення набирає чинності з вівторка, 16 листопада.

Система цифрових COVID-сертифікатів ЄС включає три різних типи сертифікатів COVID-19: сертифікат вакцинації, результату тесту на коронавірус і документ про одужання. Цифровий COVID-сертифікат ЄС може бути виданий і використаний у всіх державах-членах ЄС для полегшення вільного пересування під час пандемії.

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