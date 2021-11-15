ЄС визнав цифрові COVID-сертифікати Грузії, Молдови та ще двох країн

"Сьогодні ми вітаємо Грузію, Молдову і Сербію в нашій системі COVID-сертифікатів ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що вже 49 країн і територій на п'яти континентах підключені до електронної системи.

Рішення набирає чинності з вівторка, 16 листопада.

Система цифрових COVID-сертифікатів ЄС включає три різних типи сертифікатів COVID-19: сертифікат вакцинації, результату тесту на коронавірус і документ про одужання. Цифровий COVID-сертифікат ЄС може бути виданий і використаний у всіх державах-членах ЄС для полегшення вільного пересування під час пандемії.