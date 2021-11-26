ЄС може призупинити авіасполучення з Південною Африкою через новий COVID-штам

"Єврокомісія запропонує, у тісній координації з державами-членами, застосувати екстрене гальмо та припинити авіаперельоти з південного регіону Африки через штам коронавірусу B.1.1.529", - сказала вона.

Варто зазначити, що уряд Сінгапуру вже заборонив в'їзд до країни для деяких туристів з із Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіки, Намібії, Південної Африки та Зімбабве.