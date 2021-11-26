ЄС може призупинити авіасполучення з Південною Африкою через новий COVID-штам

Європейська комісія запропонує ЄС тимчасово призупинити авіасполучення з країнами Південної Африки. Це пов'язано зі спалахом нового штаму коронавірусу B.1.1.529 в низці африканських держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, яку цитує Bloomberg.
"Єврокомісія запропонує, у тісній координації з державами-членами, застосувати екстрене гальмо та припинити авіаперельоти з південного регіону Африки через штам коронавірусу B.1.1.529", - сказала вона.
Варто зазначити, що уряд Сінгапуру вже заборонив в'їзд до країни для деяких туристів з із Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіки, Намібії, Південної Африки та Зімбабве.
Нагадаємо, що Британія вже скасувала рейси відразу в кілька країн Південної Африки, де зафіксували випадки нового штаму коронавірусу.
Додамо, в Південній Африці підтвердили 53 випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529, але експерти побоюються, що реальних випадків зараження може бути більше.