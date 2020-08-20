ЄС попередньо домовився про покупку ще однієї вакцини від COVID-19

Європейська комісія попередньо домовилася про купівлю майбутньої вакцини від коронавірусу з компанією CureVac. Це вже четверта компанія-розробник, з якою Євросоюз домовляється про вакцину проти COVID-19.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

За її словами, угода з CureVac буде підписано незабаром.

"Єврокомісія виконує свої зобов'язання щодо забезпечення доступу до вакцини від коронавіруса. Ми завершили переговори і скоро підпишемо угоду з CureVac. Це четверта компанія, з якою ми укладаємо угоду, далі будуть інші, щоб диверсифікувати наш портфель", - повідомила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, 14 серпня Єврокомісія уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

Крім того, після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.