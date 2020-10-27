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В ЄС попереджають про нестачу вакцини від COVID-19 для європейців до 2022 року

Автор: РБК-Україна

Вакцинація від коронавірусу до 2022 року торкнеться лише невеликої частини мешканців країн Європейського союзу. За словами чиновників, уряди європейських країн досі не визначилися з вакцинацією громадян.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело.

Раніше Європейської комісії називала компанії, у яких вона перезамовляє вакцини: AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna і консорціум фармакологічних компаній BioNTech і Pfizer.

У цілому ЄК має намір отримати більше мільярда доз вакцин від коронавірусу. Однак експерти зазначають, що не кожна потенційна вакцина може бути ефективною.

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Раніше ВООЗ назвали умови для швидкого застосування вакцин від COVID-19.

Нагадаємо, у всьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

Зазначимо, що 21 жовтня Єврокомісія підписала третій контракт на постачання вакцин від COVID-19.

Крім того, 18 вересня Єврокомісія уклала друга угода про закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією Sanofi-GSK.

А в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.

Прогноз погоди
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