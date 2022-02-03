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В ЄС пропонують змінити умови видачі COVID-сертифікатів: про що мова

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Брюссель, Четвер 03 лютого 2022 16:02
В ЄС пропонують змінити умови видачі COVID-сертифікатів: про що мова Фото: в ЄС хочуть змінити умови видачі COVID-сертифікатів (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Єврокомісія запропонувала змінити умови видачі COVID-сертифікатів. У разі затвердження її ініціативи в ЄС з'явиться сертифікат на основі тестів на антиген.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Єврокомісії.

Зазначається, що Єврокомісія запропонувала продовжити цифровий COVID-сертифікат на рік, до 30 Червня 2023 року. При цьому на додаток до продовження Регламенту ЄК пропонує внести поправки щодо його видачі.

Зокрема, пропонується видавати COVID-сертифікат на підставі високоякісних лабораторних тестів на антигени. У цьому випадку може бути виданий сертифікат тесту.

"Це спрямовано на розширення спектру типів діагностичних тестів в той час, коли тести на COVID-19 користуються великим попитом", - зазначили в Єврокомісії.

Крім того, covid-сертифікати запропоновано видавати учасникам клінічних випробувань вакцин проти COVID-19. Зазначається, що цей документ зможуть приймати інші країни ЄС.

"Цей захід спрямований на заохочення подальшої розробки і вивчення вакцин проти COVID-19", - пояснили в ЄК.

У Єврокомісії також запропонували вносити в COVID-сертифікати загальну кількість доз вакцини від коронавірусу, отриманих в будь-якій країні ЄС, а не тільки в державі, що видала документ.

"Це необхідно для розв'язання практичних проблем, висловлених громадянами з приводу сертифікатів, що вказують неправильну кількість доз, коли вони отримують дози вакцини в різних країнах ЄС", - підкреслили в Єврокомісії.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні введені нові сертифікати про отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу.

Відзначимо, в МОЗ України уточнили терміни введення бустерної дози вакцини - вона повинна вводитися не раніше, ніж через 6 місяців після Другої.

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