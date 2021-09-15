ЄС пожертвує ще 200 мільйонів вакцин від COVID бідним країнам

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що ЄС виділить ще 200 мільйонів доз вакцин від COVID-19 країнам з низьким і середнім рівнем доходу до середини наступного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW .

Під час щорічного звернення до Європарламенту, фон дер Ляйен заявила, що Європа є єдиним регіоном, який ділиться своїми запасами вакцин з іншими країнами.

"Ми вже взяли на себе зобов'язання розділити 250 млн доз. До середини наступного року ми додамо ще 200 млн доз країнам з низьким рівнем доходу", - сказала фон дер Ляйен.

Вона додала, що Євросоюз повинен зосередитися на світовому виробництві вакцин.