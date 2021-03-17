В ЄС пояснили, які вакцини підходять для COVID-сертифікатів

Єврокомісія планує ввести сертифікати коронавірусу. Для них будуть підходити вакцини, які офіційно схвалені для продажу на території Євросоюзу.
Такі сертифікати дозволять скасовувати під час подорожей обов'язковий карантин або тестування на коронавірус. При цьому держави-члени також можуть прийняти додаткове рішення про визнання інших вакцини.
За станом на 17 березня, в ЄС схвалено вакцини проти COVID-19 виробництва чотирьох компаній:
Також на розгляді європейського регулятора знаходяться ще три вакцини:
Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія представила проект цифрових сертифікатів за коронавирусу. Вони дозволять здійснювати поїздки громадянам всередині Євросоюзу.
При цьому РБК-Україна писало, що ЄС запустить такі сертифікати не тільки для щеплених, але і для перехворіли COVID-19.
Зазначимо, паспорт вакцинації від коронавіруса в ЄС хочуть розробити та впровадити вже до літа.
Також повідомлялося, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що паспорта вакцинації не повинні використовуватися для міжнародних поїздок.