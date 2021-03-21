ЄС поки не готовий ділитися вакцинами з бідними країнами

Європейський союз поки не буде ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами. Ситуація може змінитися лише після того, як покращиться ситуація з виробництвом вакцин в ЄС.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю Funke Media Gruppe, передає Deutsche Welle .

"ЄС інвестував 2,6 мільярда доларів у цю ініціативу. COVAX вже доставив 30 мільйонів доз вакцини в 52 країни", - сказала фон дер Ляйєн.

При цьому голова Єврокомісії зазначила, що ЄС підтримуватиме ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX, за якою здійснюються поставки вакцини нужденним країнам.

"Держави-члени відчувають сильний тиск з метою отримати вакцину для себе", - сказала вона.

Раніше РБК-Україна писало, що голова Європейської комісії пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca. Компанія поставила тільки частина вакцин, які були узгоджені між сторонами.

Нагадаємо, днями у Євросоюзі заявили про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу. Однак вона розвивається різними темпами в окремих країнах Європейського союзу. У зв'язку з цим у ЄС вважають за потрібне прискорити вакцинацію від COVID-19.