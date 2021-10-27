RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В ЄС викрали електронні ключі від COVID-паспортів

Автор: Валерія Поліщук

В одній з країн Європейського союзу сталася крадіжка IT-ключів, які використовуються для генерації Європейського covid-паспорта. Зловмисники поширюють ключі для створення підроблених сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Зокрема, були викрадені ключі від "грін-пасів" з даними про негативний тест на COVID-19, перенесеної інфекції або про зроблене щеплення.

За результатами наради 27 жовтня в компетентному відомстві ЄС було прийнято рішення про блокування викрадених електронних ключів.

Також відомо, що крадіжка даних сталася не в Італії. Число вкрадених ключів для covid-паспортів поки не встановлено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз