В ЄС викрали електронні ключі від COVID-паспортів

В одній з країн Європейського союзу сталася крадіжка IT-ключів, які використовуються для генерації Європейського covid-паспорта. Зловмисники поширюють ключі для створення підроблених сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

Зокрема, були викрадені ключі від "грін-пасів" з даними про негативний тест на COVID-19, перенесеної інфекції або про зроблене щеплення.

За результатами наради 27 жовтня в компетентному відомстві ЄС було прийнято рішення про блокування викрадених електронних ключів.

Також відомо, що крадіжка даних сталася не в Італії. Число вкрадених ключів для covid-паспортів поки не встановлено.