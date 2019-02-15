В ЄС підтверджують можливість втручання РФ у вибори в Україні

Фото: Пет Кокс (УНІАН)

Кокс запевнив, що ЄП та європейські інституції будуть допомагати Україні протидіяти РФ

Втручання Російської Федерації (РФ) у результати виборів президента України є цілком можливим через факти попереднього втручання РФ у вибори в інших країнах. Про це повідомив колишній президент Європейського союзу Пет Кокс під час брифінгу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання Пет Кокс підтвердив, що допускає можливість втручання Росії у вибори в Україні.

"Гадаю, що, нажаль, втручання можливе. Моя відповідь, так. У нас є факти такого втручання у вибори і в США, і у Франції, і у результати референдуму про Brexit у Великій Британії. І, нажаль, ми маємо цілий каталог таких втручань у внутрішні справи тут, в Україні. Звичайно, ЄП та європейські інституції будуть допомагати, як тільки зможуть. Але, я мушу визнати, що ми маємо вчитись у вас. Тому що, нажаль, ви тут знаходитесь на передовій і на собі першими відчуваєте ці негативні впливи", - заявив Кокс.

Він також зазначив, що в англійській мові є вислів, що "постійна настороженість - це та ціна, яку ви платите за незалежність".

"Отже, постійна настороженість. Такий має бути правильний підхід", - додав дипломат.

Нагадаємо, в РНБО заявили, що Російська Федерація намагається впливати на вибори президента в Україні, використовуючи широкий спектр гібридних технологій: кібернетичні та інформаційно-пропагандистські.

Також РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України під час виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки заблокували спроби російських спецслужб втрутитись у вибори президента України.