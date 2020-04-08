ЄС підтримує українських лікарів в боротьбі з коронавірусом, - посол

Європейський союз підтримує українських лікарів та медсестер, що боряться зі спалахом коронавірусу. Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасіка у відеозверненні в Twitter.

Маасіка зазначає, що ЄС надає їм засоби індивідуального захисту та більше тестів та обмінюється науковими та медичними знаннями й досвідом.

"ЄС підтримує відважних українських лікарів і медсестер, наших героїв на першій лінії боротьби. Вони повідомили нам, що потребують більше засобів індивідуального захисту й більше тестів. У межах нашого пакету підтримки ми надаємо це обладнання, щоб зробити їхню роботу безпечною та ефективною", - розповів він.

Нагадаємо, у Закарпатській області заразились коронавірусом COVID-19 четверо медичних працівників.

Також за добу у столиці Києві на коронавірус захворіли троє медиків. Кількість заражених коронавірусом у столиці наближається до 300.

Разом з тим, нагадаємо, що в Офісі українського президента заявили про неможливість пом’якшення карантину в Україні. Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів через коронавірус в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування, йшлося в заяві.