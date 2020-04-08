ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС підтримує українських лікарів в боротьбі з коронавірусом, - посол

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 13:27
ЄС підтримує українських лікарів в боротьбі з коронавірусом, - посол
Фото: Матті Маасікас (wikimedia.org)

ЄС надає українським лікарям засоби індивідуального захисту та більше тестів

Європейський союз підтримує українських лікарів та медсестер, що боряться зі спалахом коронавірусу. Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасіка у відеозверненні в Twitter.

Маасіка зазначає, що ЄС надає їм засоби індивідуального захисту та більше тестів та обмінюється науковими та медичними знаннями й досвідом.

"ЄС підтримує відважних українських лікарів і медсестер, наших героїв на першій лінії боротьби. Вони повідомили нам, що потребують більше засобів індивідуального захисту й більше тестів. У межах нашого пакету підтримки ми надаємо це обладнання, щоб зробити їхню роботу безпечною та ефективною", - розповів він.

Нагадаємо, у Закарпатській області заразились коронавірусом COVID-19 четверо медичних працівників.

Також за добу у столиці Києві на коронавірус захворіли троє медиків. Кількість заражених коронавірусом у столиці наближається до 300.

Разом з тим, нагадаємо, що в Офісі українського президента заявили про неможливість пом’якшення карантину в Україні. Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів через коронавірус в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування, йшлося в заяві.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 8 квітня Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 8 квітня
Новини України ЕвросоюзврачиУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся