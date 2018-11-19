ЄС підтримав санкції проти Ірану через спробу теракту у Франції

Далі буде технічна робота щодо заморожування активів двох іранців і іранської розвідки
Глави МЗС Європейського Союзу підтримали Францію у рішенні накласти санкції на іранських громадян, обвинувачених у підготовці вибуху біля Парижа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Як повідомляється, далі буде технічна робота щодо заморожування активів двох іранців і іранської розвідки за спробу організувати вибух бомби під час конференції у Франції.
Зазначимо, раніше Франція заарештувала активи, що належать іранським спецслужбам і двох громадян Ірану, у відповідь на змову з метою вчинення нападу на з'їзд іранської опозиції на околиці Парижа в червні.
Також Франція попередила Іран про жорстку реакцію після того, як іранський дипломат і ще дві людини іранського походження були заарештовані за звинуваченням у намірах скоїти теракт на зустрічі Цациональнох ради опору Ірану (NCRI) в Парижі.
Нагадаємо, в комуні Woluwe-Saint-Pierre в центральній Бельгії в суботу, 30 червня, затримали двох осіб, які планували підірвати бомбу на конференції.
Також в рамках антитерористичної операції Франції, поліцейські провели обшуки в мусульманській неурядової організації, є затримані.