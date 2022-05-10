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ЄС планує випустити спеціальні боргові папери для підтримки України, - Politico

Фото: ЄС планує випустити спеціальні боргові папери для підтримки України (flickr com libereurope)
Автор: Артур Родивилов

Європейська комісія планує випустити нові боргові папери ЄС для покриття короткострокових потреб України у фінансуванні протягом наступних трьох місяців. Офіційно про цей план заявиться 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

План залучення коштів на підтримку України буде схожий на програму SURE, яка використовувалася під час пандемії для збору коштів для тимчасових безробітних.

Видання нагадує, за даними українського уряду і МВФ, Україна потребує щомісячної підтримки на рівні 5 млрд євро - ці кошти мають піти на соціальні витрати, а також на військові витрати.

Тобто, на найближчі три місяці Україна потребує 15 млрд євро. Третину з цієї суми обіцяють надати Сполучені Штати.

6 травня Єврокомісія поінформувала послів ЄС про план подолання цього розриву, що являє собою випуск боргових паперів ЄК на основі гарантій, наданих країнами ЄС. Примітно, що ЄК заявила про необхідність отримання гарантій на 25 мільярдів євро гарантій, що дозволить залучити для України, в разі необхідності, до 100 мільярдів євро.

Як повідомляють джерела Politico, кілька країн, у тому числі Німеччина, Австрія і Греція, попросили ЄК надати альтернативні варіанти фінансування, а президент Франції хоче винести це питання на обговорення глав держав і урядів в кінці травня.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про виділення державному бюджету країни 11 млрд доларів. З них вже отримано 5 млрд доларів.

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