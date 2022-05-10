ЄС планує випустити спеціальні боргові папери для підтримки України, - Politico

План залучення коштів на підтримку України буде схожий на програму SURE, яка використовувалася під час пандемії для збору коштів для тимчасових безробітних.

Видання нагадує, за даними українського уряду і МВФ, Україна потребує щомісячної підтримки на рівні 5 млрд євро - ці кошти мають піти на соціальні витрати, а також на військові витрати.

Тобто, на найближчі три місяці Україна потребує 15 млрд євро. Третину з цієї суми обіцяють надати Сполучені Штати.

6 травня Єврокомісія поінформувала послів ЄС про план подолання цього розриву, що являє собою випуск боргових паперів ЄК на основі гарантій, наданих країнами ЄС. Примітно, що ЄК заявила про необхідність отримання гарантій на 25 мільярдів євро гарантій, що дозволить залучити для України, в разі необхідності, до 100 мільярдів євро.

Як повідомляють джерела Politico, кілька країн, у тому числі Німеччина, Австрія і Греція, попросили ЄК надати альтернативні варіанти фінансування, а президент Франції хоче винести це питання на обговорення глав держав і урядів в кінці травня.