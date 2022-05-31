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ЄС планує до кінця року відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ЄС сподівається до кінця року відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії. Це буде зроблено в рамках реалізації відкладеного ембарго на поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.

Вона привітала домовленості щодо нового пакету санкцій, які досягли в понеділок лідери ЄС на саміті в Брюсселі.

"Я вітаю угоду на Європейській раді з нафтових санкцій проти Росії. Це дозволить скоротити нафтовий імпорт з РФ на 90% до кінця року", - написала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, лідери ЄС досягли угоди про заборону на імпорт понад дві третини нафти з Росії.

Також на саміті в Брюсселі вони досягли домовленості про відключення Сбербанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборону на мовлення ще трьох російських державних ЗМІ і розширення персональних санкцій щодо росіян.

Раніше президент України Володимир Зеленський, звертаючись до глав держав і урядів країн ЄС, піддав критиці Євросоюз за те, що шостий пакет санкцій проти Росії досі не введений в дію.

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Санкції проти Росії