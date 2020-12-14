ЄС може передати частину своїх вакцин від COVID бідним країнам, - Reuters

Європейський союз може передати частину закупленої вакцини від COVID бідним країнам. На сьогодні розглядається питання передачі близько 5% - це 65 млн доз.

Про це пише Reuters з посиланням на внутрішній документ ЄС.

Повідомляється, що уряд Франції підготував план з чітким обсягом допомоги бідним країнам. При цьому раніше розглядалися варіанти пожертвувань лише на випадок, якщо ЄС отримає надлишкові дози.

Reuters зазначає, що даний план може завдати удару по глобальній схемі закупівель COVAX, згідно якої кожній країні нададуть вакцину мінімум для 20% населення.

Французький план передбачає передачу до 65 мільйонів доз вакцини від COVID, якщо всі країни-учасниці ЄС підтримають це рішення. Це буде 5% від 1,3 млрд доз, які ЄС отримає від компаній Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca / Oxford, Sanofi / GSK і CureVac.

"Пожертвування вакцин з нашого портфеля ЄС представляється в короткостроковій перспективі найбільш ефективним способом досягнення мети - зробити вакцину суспільним благом", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавірусу.

До цього COVAX рекомендував підготувати інфраструктуру для вакцинації.