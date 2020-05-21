ЄС передав медикам кошти для боротьби з COVID-19 у майже тисячу громад України

Європейський союз передав медикам 936 об'єднаних громад України засоби для боротьби з коронавірусом COVID-19. Вантаж складається із захисних рукавичок, масок, окулярів, безконтактних термометрів, респіраторів і дезінфікуючих засобів.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні партія медичної допомоги була відправлена в об'єднані громади.

"Вантаж медичних засобів, серед яких захисні рукавички, маски, окуляри, безконтактні термометри, респіратори і дезінфікувальні засоби, що був придбаний у рамках програми підтримки реформи децентралізації ULEAD з Європою/ULEAD with Europe Європейським Союзом і п'ятьма країнами-членами ЄС (Німеччина, Швеція, Данія, Польща, Естонія) за участю Caritas Ukraine. Допомога, закуплена Представництвом ЄС в Україні European Union in Ukraine, буде розподілена серед медичних працівників 936-ти об'єднаних територіальних громадах", - повідомили в МЗС.

Раніше РБК-Україна писало, що Рада Європейського союзу остаточно схвалив надання Україні макрофінансової допомоги для подолання наслідків пандемії коронавіруса у розмірі 1,2 млрд євро.

Також повідомлялося, що днями Словаччина передала Україні захисні маски, дезінфікуючі засоби, ковдри та інші предмети в рамках допомоги для боротьби з пандемією.