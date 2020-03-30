ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЄС чекають, що Британія захоче продовжити перехідний період щодо Brexit через коронавірус

Новини » В світі     30.03.2020 - 16:34
У ЄС чекають, що Британія захоче продовжити перехідний період щодо Brexit через коронавірус
Ілюстративне фото (csamir.com)

У Британії мають намір піти з угодою або без до кінця року

Європейський союз очікує, що у зв'язку з пандемією коронавірусу Великобританія захоче продовжити перехідний період після того, як на початку року країна вийшла зі складу ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, зараз переговори з торгівлі пригальмуватися через пандемію.

"Пандемія коронавірусу ускладнює і без того амбітний графік ... ЄС завжди був відкритий для продовження перехідного періоду. М'яч зараз вочевидь знаходиться на британському корті ... Поки що уряд Великобританії постійно відкидав такий варіант. У нинішніх обставинах Лондон повинен ретельно переглянути питання про продовження", - сказав Девід Макаллістер, який очолює групу Європейського парламенту по Brexit.

Лондон і ЄС намагаються домовитися про нову торговельну угоду до кінця року. Угода повинна набути чинності з 2021 року, хоча в ЄС вже заявляли, що такі терміни є надзвичайно короткими, щоб узгодити правила співпраці в усьому.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон неодноразово виключав відстрочку дати та заявив, що Лондон навіть готовий відмовитися від своїх поточних угод про співробітництво в кінці року без нової угоди.

За даними агентства, в понеділок дипломати ЄС заявили, що очікують запиту від Лондона в травні або червні.

Однак, джерело в британському уряді сказало, що Британія дотримується своїх планів.

"Це те, про що уряд дуже чітко заявив, що він не має наміру продовжувати перехідний період. Уряд має намір піти у кінці року - в ідеалі, з угодою. Але якщо ні - без неї", - сказало джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ЄС не домовилися, як врятувати уражену коронавірусом економіку. Німеччина і Нідерланди заблокували заклики Італії, Іспанії та Франції видати так звані "коронаоблігації" для фінансування економічної боротьби.

Також РБК-Україна писало, що лідери країн Євросоюзу на саміті узгодили ключові пріоритети у спільних діях з подолання кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Лідери країн ЄС узгодили п'ять пріоритетів.

ЄС виділить Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом У ЄС не домовились, як врятувати вражену коронавірусом економіку
Новини України ЕвросоюзBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся