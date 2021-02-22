ЄС відповідальний за третю хвилю пандемії коронавірусу, - глава МОЗ Польщі

"У січні ми прискорилися, це не було такою проблемою, але на даний момент, на жаль, можна сказати, що закупівельна політика ЄС буде частково відповідати за те, що у нас є третя хвиля в Європі", - сказав Недзельський.

Він також додав, що Європейська комісія повинна використовувати свою вагу проти фармацевтичних компаній, які вона також спонсорувала за допомогою інвестиційних грантів до початку виробництва вакцини для співфінансування досліджень.

За словами міністра, пік третьої хвилі пандемії очікується в березні-квітні. Крім того, в Польщі почав поширюватися британський варіант коронавірусу.

"Минулого тижня ми отримали інформацію про те, що частка цієї мутації становить приблизно 5% від вибірки з приблизно 200 осіб, які пройшли тестування", - сказав він.