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В ЄС відреагували на теракт у Багдаді

Автор: Даша Харченко

Європейський Союз засудив теракт, який стався у столиці Іраку Багдаді. Загинуло щонайменше 28 людей.

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Про це йдеться у заяві речника ЄС.

Зазначається, що Європейський Союз буде продовжувати підтримувати Ірак і його народ, безпеку і стабільність в країні

"Європейський Союз рішуче засуджує безглузду та варварську атаку, яка вранці потрясла центр Багдаду та призвела до численних жертв та поранених серед іракців. Європейський Союз приносить співчуття родинам жертв, та підтверджує повну підтримку владі Іраку в боротьбі з екстремізмом і тероризмом", - зазначив речник ЄС.

21 січня у центрі Багдада (Ірак) стався подвійний теракт на людному ринку. На даний момент відомо про загибель 28 людей, ще 73 отримали поранення. Передбачається, що число загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.

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