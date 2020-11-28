ЄС засудив вбивство вченого-ядерника в Ірані

Європейський союз засуджує вбивство іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде, що сталася напередодні в Тегерані. У ЄС назвали злочинним актом вбивство вченого.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.

"Це кримінальний злочин, що суперечить принципу захисту прав людини, за який виступає ЄС", - йдеться в повідомленні.

Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Євросоюзу Жозеп Боррель висловив співчуття членам сімей загиблих.

"У цей нестабільний час для всіх сторін як ніколи важливо зберігати спокій і проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації, яка не є ні в чиїх інтересах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Передбачається, що він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

Крім того, військовий радник верховного лідера Ірану заявив, що вбивство Мохсена Фахрізаде може спровокувати конфронтацію між Іраном і його супротивниками перед відходом з посади президента США Дональда Трампа.

Додамо, що в Ірані вважають, що до вбивства вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде можуть бути причетні США і Ізраїль.