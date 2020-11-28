ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС засудив вбивство вченого-ядерника в Ірані

Автор: РБК-Україна

Європейський союз засуджує вбивство іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде, що сталася напередодні в Тегерані. У ЄС назвали злочинним актом вбивство вченого.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.

"Це кримінальний злочин, що суперечить принципу захисту прав людини, за який виступає ЄС", - йдеться в повідомленні.

Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Євросоюзу Жозеп Боррель висловив співчуття членам сімей загиблих.

Популярні новини

"У цей нестабільний час для всіх сторін як ніколи важливо зберігати спокій і проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації, яка не є ні в чиїх інтересах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Передбачається, що він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

Крім того, військовий радник верховного лідера Ірану заявив, що вбивство Мохсена Фахрізаде може спровокувати конфронтацію між Іраном і його супротивниками перед відходом з посади президента США Дональда Трампа.

Додамо, що в Ірані вважають, що до вбивства вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде можуть бути причетні США і Ізраїль.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзІранпреступления