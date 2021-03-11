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В ЄС спростували зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів

Автор: РБК-Україна

Вакцинація препаратом від COVID-19 фармацевтичної компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів. Застосування вакцини можна продовжувати.

Про це йдеться в заяві Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

"На цей час немає ознак того, що вакцинація викликала стан, не включений у список побічних ефектів цієї вакцини. Позиція комітету EMA з питань безпеки полягає в тому, що користь вакцини продовжує переважувати її ризики, і вакцину можна продовжувати використовувати, поки йде розслідування за фактами тромбоемболії", - йдеться в повідомленні.

В агентстві відзначили, що кількість фактів тромбоемболії у людей, що пройшли вакцинацію, "не перевищує їх кількості на тлі загальної популяції".

"

Нагадаємо, у Данії призупинили вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca. Рішення прийнято після випадку утворення тромбів після вакцинації.

Після цього уряду Італії, Норвегії та Ісландії ухвалили рішення припинити використання препарату компанії AstraZeneca для вакцинації населення від коронавірусу. Влада припиняють застосування вакцини з міркувань обережності.

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