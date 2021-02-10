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ЄС запізнився із затвердженням COVID-вакцин, - фон дер Ляєн

Автор: Андрій Козловський

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про провали масової вакцинації від коронавірусу жителів ЄС. Вона заявила, що блок занадто пізно санкціонував вакцини та що він занадто довіряв постачальникам препаратів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"Ми надто пізно отримали дозвіл. І, напевно, ми були надто впевнені в тому, що препарати прийдуть вчасно. Тепер нам треба запитати себе, чому так сталося, і зрозуміти, який урок можемо отримати з цієї ситуації", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Водночас вона захищала програму спільних закупівель ЄС, згідно з якою вакцини замовлялися блоком колективно.

"Я навіть не можу собі уявити, якби до постачальників поспішила всього жменька великих гравців, великих держав-членів, а всі інші залишилися б з порожніми руками. Що б це значило для нашого внутрішнього ринку і для єдності Європи?" - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, попри допущені помилки, в ЄС вже вакциновано 17 млн осіб. Глава ЄК підкреслила, що зробить все, щоб до кінця літа 2021 року 70 відсотків населення отримали препарат.

Нагадаємо, високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається на реєстрації російської вакцини від COVID в ЄС. За його словами, це дозволить скоротити дефіцит вакцини в Європі.

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