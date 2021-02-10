ЄС запізнився із затвердженням COVID-вакцин, - фон дер Ляєн

"Ми надто пізно отримали дозвіл. І, напевно, ми були надто впевнені в тому, що препарати прийдуть вчасно. Тепер нам треба запитати себе, чому так сталося, і зрозуміти, який урок можемо отримати з цієї ситуації", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Водночас вона захищала програму спільних закупівель ЄС, згідно з якою вакцини замовлялися блоком колективно.

"Я навіть не можу собі уявити, якби до постачальників поспішила всього жменька великих гравців, великих держав-членів, а всі інші залишилися б з порожніми руками. Що б це значило для нашого внутрішнього ринку і для єдності Європи?" - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, попри допущені помилки, в ЄС вже вакциновано 17 млн осіб. Глава ЄК підкреслила, що зробить все, щоб до кінця літа 2021 року 70 відсотків населення отримали препарат.