ЄС схвалив посилення візового контролю для іноземців

Рада Європейського союзу, Європейський парламент погодили проміжну угоду про посилення єдиної європейської Візової інформаційної системи (VIS). Вона передбачає збір і постійний контроль додаткової інформації для всіх одержувачів короткострокових і довгострокових віз ЄС, включаючи збір нової біометричної інформації.

Про це повідомляє прес-служба ЄС.

"У відповідь на мінливі міграційні виклики та ризики у сфері безпеки ЄС покращує свою Візову інформаційну систему, інструмент, що використовується владою для реєстрації всіх охочих отримати короткострокову візу для в'їзду в Шенгенську зону", - йдеться в повідомленні.

Так, основними







буде заноситися не тільки інформація про короткострокові візи, але і довгострокові візи та дозволи на проживання. Також в систему буде заноситися скан сторінки з біографічними даними паспорта, що

Крім цього, в цілях боротьби з торгівлею дітьми згідно з новою постановою вік для зняття відбитків пальців у дітей буде знижено з 12 до шести років.

Рішення має проміжний характер, для його вступу в силу ще знадобиться ряд юридичних етапів, включаючи остаточне затвердження фінального документа Радою ЄС, тому дата його вступу в силу ще не визначена.

Нагадаємо, раніше уряд Мальти змінило умови отримання так званих золотих паспортів.