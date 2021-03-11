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ЄС схвалив четверту вакцину від COVID. Це Johnson & Johnson

Автор: РБК-Україна

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило четверту за рахунком вакцину від COVID. Це препарат американської компанії Johnson & Johnson.

Про це пише DW.

Повідомляється, що вакцина J&J, розроблена фармацевтичною компанією Janssen, яка базується в Бельгії, відрізняється від інших схвалених вакцин. Зокрема, тим, що для повного курсу вакцинації треба лише одна доза.

Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson. Раніше блок схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

Нагадаємо, за результатами клінічних випробувань вакцина Johnson & Johnson показала ефективність 66%. На такому рівні оцінюється ефективність запобігання середніх і важких ускладнень при зараженні COVID-19.

Також повідомлялося, що Україна веде переговори про закупівлю вакцини Johnson & Johnson. Першою країною, яка схвалила екстрене застосування цієї вакцини, став Бахрейн. Після цього дозволи видали регулятори в США і Канаді. Крім того, компанія подала заявку на схвалення до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Новини України ЕвросоюзВакцинаCOVID-19
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