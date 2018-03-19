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ЄС ввів санкції щодо обвинувачених в хіматаках сирійців

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 14:23
Фото: будівля Ради Європейського союзу в Брюсселі (samynandpartners.com)
Фото: будівля Ради Європейського союзу в Брюсселі (samynandpartners.com)

Рада Європи ввела санкції проти чотирьох сирійців

Рада Європи звинуватив чотирьох сирійців в розробці і використанні хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії. Про це йдеться в постанові на сайті організації.

Зокрема, повідомляється, що 19 березня в санкційний список ЄС були додані троє вчених і один високопоставлений військовий. Серед обвинувачених вказується начальник управління безпеки Сирії, бригадного генерала Юсуф Аджибе, директор Інституту прикладних наук і технологій Сирії, доктора Махер Сулейман і його заступник, доктор Салам, а також вчений Зухаїр Фадлуне. Також уточнюється, що сирійський інститут, співробітників якого в ЄС звинувачують у розробці і виробництві хімзброї, перебуває під санкціями Євросоюзу з 2011 року.

Також повідомляється, що на даний момент європейські обмеження діють проти 261 сирійця. Перебувають під санкціями заборонено відвідувати ЄС, також були заморожені їхні активи в Європі. Крім того, санкції діють у відношенні 67 сирійських організацій.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон вважає, що частина відповідальності за використання хімічної зброї в Сирії лежить на Росії. Про це він заявив в Парижі з нагоди створення Міжнародного партнерства проти безкарності застосування хімічної зброї.

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Теги: Евросоюз, Сирія, Санкції
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