ЄС ввів санкції щодо обвинувачених в хіматаках сирійців

Рада Європи звинуватив чотирьох сирійців в розробці і використанні хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії. Про це йдеться в постанові на сайті організації.

Зокрема, повідомляється, що 19 березня в санкційний список ЄС були додані троє вчених і один високопоставлений військовий. Серед обвинувачених вказується начальник управління безпеки Сирії, бригадного генерала Юсуф Аджибе, директор Інституту прикладних наук і технологій Сирії, доктора Махер Сулейман і його заступник, доктор Салам, а також вчений Зухаїр Фадлуне. Також уточнюється, що сирійський інститут, співробітників якого в ЄС звинувачують у розробці і виробництві хімзброї, перебуває під санкціями Євросоюзу з 2011 року.

Також повідомляється, що на даний момент європейські обмеження діють проти 261 сирійця. Перебувають під санкціями заборонено відвідувати ЄС, також були заморожені їхні активи в Європі. Крім того, санкції діють у відношенні 67 сирійських організацій.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон вважає, що частина відповідальності за використання хімічної зброї в Сирії лежить на Росії. Про це він заявив в Парижі з нагоди створення Міжнародного партнерства проти безкарності застосування хімічної зброї.