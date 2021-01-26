В ЄС звинуватили AstraZeneca в бездіяльності через зрив поставок вакцини

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

Європейський союз вважає, що фармацевтична компанія AstraZeneca надала недостатньо інформації про причини зриву поставок своєї вакцини в країни ЄС. Від компанії вимагають надати більш детальну інформацію про кількість вироблених вакцин і куди вони були направлені.

Про це повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, передає Reuters.

"Європейський союз хоче точно знати, скільки доз (вакцини - ред.) було вироблено, і були або кому вони доставлені. Ці питання також обговорювалися сьогодні на засіданні Єврокомісії. Відповіді компанії поки не були задовільними", - заявила Кіріакідес.

Вона зазначила, що в майбутньому всі компанії, з якими ЄС буде укладати контракт на постачання вакцини, повинні будуть надати детальний план про експорт своїх препаратів в треті країни.

"Європейський Союз зробить будь-які дії, необхідні для захисту своїх громадян і прав", - додала єврокомісар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що AstraZeneca скоротить на 60% поставки вакцини в ЄС у першому кварталі.

Крім цього, минулого тижня Pfizer тимчасово скоротив поставки своєї вакцини проти коронавірусу.