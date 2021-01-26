ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ЄС звинуватили AstraZeneca в бездіяльності через зрив поставок вакцини

Брюссель, Вівторок 26 січня 2021 16:02
В ЄС звинуватили AstraZeneca в бездіяльності через зрив поставок вакцини
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Європейський союз вважає, що фармацевтична компанія AstraZeneca надала недостатньо інформації про причини зриву поставок своєї вакцини в країни ЄС. Від компанії вимагають надати більш детальну інформацію про кількість вироблених вакцин і куди вони були направлені.

Про це повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, передає Reuters.

"Європейський союз хоче точно знати, скільки доз (вакцини - ред.) було вироблено, і були або кому вони доставлені. Ці питання також обговорювалися сьогодні на засіданні Єврокомісії. Відповіді компанії поки не були задовільними", - заявила Кіріакідес.

Вона зазначила, що в майбутньому всі компанії, з якими ЄС буде укладати контракт на постачання вакцини, повинні будуть надати детальний план про експорт своїх препаратів в треті країни.

"Європейський Союз зробить будь-які дії, необхідні для захисту своїх громадян і прав", - додала єврокомісар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що AstraZeneca скоротить на 60% поставки вакцини в ЄС у першому кварталі.

Крім цього, минулого тижня Pfizer тимчасово скоротив поставки своєї вакцини проти коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Евросоюзвакцина от коронавируса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся