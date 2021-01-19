У ЄС обговорять введення сертифікатів про вакцинації проти COVID-19

Рада Європи обговорить питання запровадження сертифікатів про вакцинації проти коронавірусу. Засідання відбудеться в четвер, 21 січня.

Про це повідомили в прес-службі Ради Європи.

У ЄС вважають, що початок вакцинації відкриває дискусію про введення відповідних сертифікатів.

"Ми обговоримо застосування загального підходу до сертифікації, а також, при необхідності, за яких обставин можна використовувати сертифікати", - заявив глава Євроради Шарль Мішель.

Також в ЄС зазначили, що головним пріоритетом залишається прискорення вакцинації у всіх країнах Євросоюзу.

Раніше РБК-Україна писало, що Шарль Мішель виступив за проведення дебатів про сертифікати про вакцинації проти коронавірусу в країнах ЄС. Водночас він бачить небезпеку в надто швидкому введенні такої міри.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорта. Проте, якщо надалі ситуація з доступністю і безпекою вакцин зміниться, такі документи можуть знадобитися, вважають у ВООЗ.