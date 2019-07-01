У ЄС стурбовані смертю венесуельського офіцера під тортурами

Ілюстративне фото (Pixabey)

Владу Венесуели звинувачують у застосуванні тортур

Представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Мая Косьянчич зажадала повного і незалежного розслідування обставин смерті офіцера венесуельської армії Рафаеля Акости Аревало, який був затриманий 21 червня спецслужбами Венесуели і через тиждень помер у госпіталі. Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Смерть капітана Рафаеля у той час, коли він знаходився в руках спецслужб, називають "ще однією ілюстрацією свавілля судової системи та відсутність гарантій і прав для тих, хто знаходиться під арештом".

Між тим все більше країн і окремих політиків звинувачують владу Венесуели в застосуванні тортур, які потягли за собою смерть офіцера. Зі спеціальною заявою з цього приводу виступила Група Ліми, в яку входять представники 11 американських країн. Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо написав у соціальній мережі Instagram, що Рафаель Акоста Аревало піддався "жорстоким тортурам", і засудив це "огидний злочин".

Раніше повідомлялося, що Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала президента Венесуели Ніколаса Мадуро звільнити всіх заарештованих опозиціонерів.

РБК-Україна писало, що раніше в результаті бунту в одній з колоній на північному заході Венесуели загинули майже 30 осіб.