ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЄС стурбовані смертю венесуельського офіцера під тортурами

Новини » Політика    01.07.2019 - 06:32
У ЄС стурбовані смертю венесуельського офіцера під тортурами
Ілюстративне фото (Pixabey)

Владу Венесуели звинувачують у застосуванні тортур

Представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Мая Косьянчич зажадала повного і незалежного розслідування обставин смерті офіцера венесуельської армії Рафаеля Акости Аревало, який був затриманий 21 червня спецслужбами Венесуели і через тиждень помер у госпіталі. Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Смерть капітана Рафаеля у той час, коли він знаходився в руках спецслужб, називають "ще однією ілюстрацією свавілля судової системи та відсутність гарантій і прав для тих, хто знаходиться під арештом".

Між тим все більше країн і окремих політиків звинувачують владу Венесуели в застосуванні тортур, які потягли за собою смерть офіцера. Зі спеціальною заявою з цього приводу виступила Група Ліми, в яку входять представники 11 американських країн. Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо написав у соціальній мережі Instagram, що Рафаель Акоста Аревало піддався "жорстоким тортурам", і засудив це "огидний злочин".

Раніше повідомлялося, що Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала президента Венесуели Ніколаса Мадуро звільнити всіх заарештованих опозиціонерів.

РБК-Україна писало, що раніше в результаті бунту в одній з колоній на північному заході Венесуели загинули майже 30 осіб

У Венесуелі назвали дату переговорів між урядом і опозицією США не планують воювати з Венесуелою, - Трамп
Новини України ЕвросоюзВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся